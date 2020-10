FORMULA 1

NURBURGRING Un venerdì surreale al Nurburgring tra casi di Coronavirus e il maltempo che ha bloccato tutto impedendo anche l'esordio di Schumi Junior. Tra pioggia, nebbia e freddo il Gran Premio di Formula 1 dell'Eifel in Germania non parte certo sotto i migliori auspici. Ne è una prova la grande preoccupazione in Mercedes dove è stato annunciato il secondo caso positivo al Coronavirus ed il team tedesco ha preferito per sicurezza sostituire sei membri del team. «È che tutti continuino ad usare mascherine e distanziamento sociale - ha commentato Lewis Hamilton, che non ha nascosto la sua preoccupazione - Non so dire cosa significhi questa situazione per il nostro team, che resta comunque un gruppo fantastico».

NUOVI TAMPONI

Dopo il test positivo di giovedì, l'intera squadra campione del mondo è stata nuovamente testata in Germania: tutti sono tornati negativi, tranne un altro test positivo e un risultato incerto, che è stato ritestato. «Sei sostituti sono arrivati - precisa la Mercedes - dalla Gran Bretagna (dove ha sede la squadra, ndr)». L'identità delle persone coinvolte non è stata resa nota, ma viste le immagini del paddock non si tratta né dei piloti né dei volti principali del team.

E se ai box il Covid fa paura, in pista il maltempo è stato il vero protagonista: dopo le prime libere che dovevano vedere l'esordio di Mick Schumacher saltano anche le prove del pomeriggio a causa delle condizioni meteo che non accennano a migliorare. Sulla pista tedesca Schumi jr avrebbe dovuto guidare l'Alfa Romeo Racin a 20 anni dal primo dei cinque titoli consecutivi vinti dal papà Michael con la Ferrari. Ad attenderlo, sulle tribune bagnate, anche uno striscione esposto da uno sparuto gruppetto di tifosi («benvenuto Mick»). Sarà per un'altra volta.

In Ferrari si guarda già al futuro: «Avevamo degli aggiornamenti in Russia, abbiamo completato qui il pacchetto e ne porteremo altri a Portimao - ha spiegato il team principal della Rossa Mattia Binotto-. Questo campionato è nato male, tutti gli sviluppi di questa stagione sono fatti per essere certi che il lavoro che stiamo svolgendo per la vettura del 2021 sia quello giusto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA