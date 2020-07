FORMULA 1

Non c'è storia. Persino un pilota combattivo come Max Verstappen ieri ha gettato la spugna: «Ho dato il massimo, ma non c'era nulla da fare. Siamo troppo lenti». L'olandese ha lottato come un leone, si è difeso dagli attacchi che gli ha portato Bottas nel finale ma è stato costretto ad arrendersi e accontentarsi del terzo posto. Sui gradini più alti del podio nell'ordine Hamilton e Bottas. L'inglese ieri ha messo una toppa sui suoi risultati nel Red Bull Ring, affermandosi qui per la seconda volta dopo il successo ottenuto nel 2016. Firmata una straordinaria pole position sabato sotto un diluvio, Lewis avrebbe voluto ancora di più, aggiudicarsi il classico Hat Trick, cioè pole, vittoria, gara sempre in testa e giro veloce. Quest'ultimo gli è stato strappato da Carlos Sainz, prossimo ferrarista, a quanto pare non ancora sconsolato, quando mancavano tre passaggi alla fine della corsa. E per questo motivo Hamilton, che ha dominato il primo GP della Stiria della storia dal via al traguardo, si è quasi lamentato. Anche se ha staccato il compagno di squadra finlandese di 13 secondi, Verstappen di 33 e ha doppiato 9 dei 17 avversari classificati. «La squadra - ha detto, animato da contrastanti sensazioni - è stata implacabile. Ha spinto e continua a spingere per continuare a dettare legge. Per me non è stato facile, ma se c'è la volontà la strada si trova. Non so perché, ma alcuni piloti hanno una pista in cui vanno più piano e questa lo è per me. Ma sono arrivato primo e sono molto contento della prestazione, al settimo cielo. La strada da percorrere, però, è ancora lunga». Resta il fatto che la Mercedes ha stampato la prima doppietta della stagione, che è in testa alla classifica marche con 41 punti di vantaggio sulla sorprendente McLaren, con Bottas primo fra i piloti (12 lunghezze su Hamilton e 17 su Norris). E l'inglese ha raggiunto quota 85 vittorie, portandosi a -6 dal recordman Schumacher.

FRECCE D'ARGENTO E SOSIA

Se la corsa precedente era stata spettacolare per la grande rimonta di Leclerc e tante scaramucce alle spalle di Bottas, ieri uscita subito di scena la Ferrari, non sono mancati duelli ravvicinati e tanti protagonisti in evidenza. La Red Bull si è confermata seconda forza del campionato, Lando Norris ha tenuto alto il ritmo della McLaren con sorpassi da brivido, la Racing Point, cioè la Mercedes Rosa ha consentito ai suoi due piloti, Perez e anche Stroll, di battersi ad alto livello, con il messicano, a causa di un contatto con Albon che gli ha fatto rovinare l'ala anteriore ha mancato un quarto posto che era praticamente già suo. Non ci vorrà molto che vedremo quattro Mercedes fra vere e sosia, occupare i quattro primi posti all'arrivo. Di sei vetture motorizzate Ferrari, invece, è difficile pensare a ribaltamenti. L'Alfa Romeo, con Raikkonen undicesimo e Giovinazzi dodicesimo, ha fatto la sua parte modesta. La Haas è in una crisi senza soluzioni. E la Scuderia stessa...

RECLAMO RENAULT

«Siamo felici del risultato - ha dichiarato Toto Wolff, team principal e stratega della squadra tedesca, gettando un po' d'acqua sul fuoco dell'entusiasmo -, ma abbiamo sempre il dovere di continuare a lavorare sullo sviluppo della macchina. Il prossimo weekend saremo a Budapest, su una pista completamente diversa. Abbiamo solo completato due gare su 18, per questo restiamo con i piedi per terra. Ma sono comunque felice del lavoro della squadra. Hamilton ha fatto qualcosa di stupendo: sabato 12 di vantaggio in qualifica. Non avevo mai visto una prestazione del genere, è come avvistare un unicorno. E anche in gara è stato fantastico». Intanto la Renault ha fatto reclamo contro le Racing Point di Stroll e Perez sostenendo che si tratta di due cloni delle Mercedes del 2019. I commissari hanno ordinato alla Mercedes di consegnare i condotti d'aria dei freni delle W10 al dipartimento tecnico della Fia per confrontarli con quelli della Racing Point.

Claudio Russo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA