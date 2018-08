CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FORMULA 1MONZA L'autodromo di Monza è pronto a tingersi di Rosso Ferrari per onorare la memoria di Sergio Marchionne e dare a Vettel, domenica pomeriggio, una spinta in più verso il titolo iridato, che manca a Maranello da 11 lunghi anni. Ma l'organizzazione non può evitare di interrogarsi sul futuro del gp, visto che l'accordo con Liberty Media scadrà tra appena 12 mesi: a breve partiranno le trattative per un rinnovo non affatto scontato, ma l'appello di «difendere il Gran Premio» è bipartisan e coinvolge tutti. «Dovremo ripensare il...