FORMULA 1MONZA Doppio Leclerc, anche nell'autodromo nazionale, dove i tantissimi tifosi lo hanno già eletto a loro idolo. Il pilota della Ferrari ha fatto segnare il miglior tempo in entrambe le sessioni di prove libere. Nella mattinata, disturbata dalla pioggia il giovane monegasco ha approfittato per fare il giro più veloce all'ultimo istante, quando l'asfalto era già quasi asciutto. Poi si è ripetuto nel pomeriggio in condizioni quasi normali, solo qualche gocciolina ininfluente, facendo registrare il miglior tempo con le gomme morbide....