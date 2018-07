CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FORMULA 1La necessità di una vittoria immediata, per omaggiare l'ex presidente Sergio Marchionne e cancellare il flop di Hockenheim, è più forte della cabala, che racconta come negli ultimi 14 anni il vincitore del Gp d'Ungheria non si sia mai aggiudicato il titolo a fine stagione. Sebastian Vettel (foto) deve mettersi alle spalle giorni difficili e ieri ha portato la Ferrari al vertice nelle libere dell'Hungaroring. Confermando così la tradizione positiva del Cavallino sul circuito più lento del Mondiale, e sovvertendo una gerarchia che...