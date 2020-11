FORMULA 1

ISTANBUL La pioggia e l'infido asfalto del circuito di Istanbul hanno fatto un bel regalo al canadese Lance Stroll, che a poco più di 22 anni ha conquistato la prima pole position in carriera. Al termine di una movimentata sessione di qualifiche (Q1 sospesa 45') del Gp della Turchia (ore 11,10 su Sky), le prime due file sono occupate dalla Racing Point, prima e terza con Sergio Perez, e dalle Red Bull, con Max Verstappen secondo e Alex Albon quarto. Solo sesto, a fianco di Alex Ricciardo (Renault), il leader del mondiale Lewis Hamilton, con la Mercedes che manca così l'obiettivo-record di conquistare tutte le pole di una stagione ma che oggi può ottenere il suo settimo titolo. Male le Ferrari, fermatesi alla Q2, con Sebastian Vettel 12° e Charles Leclerc 14° nei tempi. Il monegasco guadagna una posizione in griglia grazie a una penalità inflitta a Carlos Sainz. Stroll, figlio del miliardario proprietario del team, ha confermato di avere una marcia in più quando la pista è difficile. «Ce l'ho nelle ossa, credo. A casa, sono cresciuto guidando sul ghiaccio nel nostro parcheggio con molte derapate e scivoloni senza molta aderenza» ha commentato il canadese, che ha superato indenne anche una investigazione dei commissari per un presunto mancato rispetto di bandiera gialla. Leclerc e Vettel hanno avuto molta difficoltà anche solo a tenere in pista la monoposto, con le gomme mai alla giusta temperatura.

GRIGLIA Prima fila: Stroll (Racing Point), Verstappen (Red Bull); Seconda fila: Perez (Racing Point), Albon (Red Bull); Terza fila: Ricciardo (Renault), Hamilton (Mercedes); Quarta fila: Ocon (Renault), Raikkonen (Alfa Romeo); Quinta fila: Bottas (Mercedes), Giovinazzi (Alfa Romeo); sesta fila: Norris (McLaren), Vettel (Ferrari); settima fila: Sainz (McLaren), Leclerc (Ferrari); ottava fila: Gasly (Alpha Tauri), Magnussen (Haas).

