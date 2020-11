FORMULA 1

IMOLA Prima fila Mercedes, Ferrari lontane con Charles Leclerc settimo e Sebastian Vettel quattordicesimo. Le qualifiche del Gp dell'Emilia Romagna fotografano con crudele obiettività la stagione 2020 e lasciano poco all'immaginazione in vista della gara odierna sul circuito di Imola. Il nuovo format inaugurato in questo fine settimana, con libere solo il sabato mattina, non ha per nulla messo in imbarazzo le Frecce Nere, che si adattano con successo a ogni tipo di circuito, mentre non ha giovato alle Rosse, che almeno in qualifica hanno fatto peggio rispetto sia al Nuerburgring sia a Portimao. La gara si prospetta complicata, perchè la pista, a detta di Lewis Hamilton, non è adatta ai sorpassi. Il britannico si aspetta la costituzione di un trenino subito dopo la curva e una gara «noiosa», perciò cercherà di dare tutto al semaforo verde per superare il compagno di squadra.

Valtteri Bottas, contrariamente al solito, ha strappato il tempone all'ultimo tentativo, infliggendo un distacco di un decimo sul campione del mondo agguantando la quarta pole stagionale e la 15ma in carriera. La Mercedes oggi potrebbe laurearsi campione costruttori per la settima volta di fila.

LECLERC SETTIMO

In seconda fila partiranno Max Verstappen (Red Bull) e Pierre Gasly (AlphaTauri), Charles Leclerc (Ferrari) in quarta. «Siamo tutti molto vicini, c'è poca distanza da Gasly che è quarto - ha affermato il monegasco della Ferrari -. Dobbiamo far funzionare bene le soft nel primo stint». Un compito non facile per Leclerc, che ha ammesso di non aver fatto un gran giro in qualifica, mancando l'occasione di partire un po' più avanti. Vettel ha cercato di vincere il tabù della Q3 che da qualche tempo lo assilla, ma dopo aver danneggiato nella Q1 il fondo della sua Ferrari, nella Q2 ha spinto troppo alla Piratella, facendosi annullare il tempo e trovandosi così solo in settima fila.

