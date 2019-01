CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FORMULA 1Il ribaltone era nell'aria. E qualcuno lo aveva pure anticipato. Dopo un certo imbarazzo e alcuni no comment, nel tardo pomeriggio è arrivata la conferma ufficiale con un sintetico comunicato come vuole la tradizione di Maranello. Il team principal Maurizio Arrivabene lascia la Ferrari, il suo posto viene preso dal direttore tecnico Mattia Binotto che conserva le precedenti responsabilità.Si conclude così un braccio di ferro mai sbandierato, ma che sicuramente era in atto, un feeling ormai perduto fra i due massimi esponenti del...