FORMULA 1Il Leone Nero. Un sovrano assoluto. Lewis Hamilton mette in bacheca il primo dei suoi tre obiettivi stagionali che, insieme, valgono il passaporto per la leggenda. Sul circuito di catalano di Montmelò, alla porte di Barcellona, il britannico dipinge una delle sue solite imprese e conquista la pole numero cento. Ha ancora venti gare per centrare la centesima vittoria (ne mancano tre) e l'ottava corona Mondiale. Due traguardi niente...