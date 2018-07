CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FORMULA 1HOCKENHEIM «In questa pista è difficilissimo superare». Lewis Hamilton ha smentito se stesso e le frasi pronunciate alla vigilia. In un colpo solo il campione inglese ha vinto per la quarta volta in Germania, ha conquistato il suo 66° successo in F1 e ha ribaltato le classifiche del Mondiale. In una gara tormentata dalla pioggia intermittente nel finale, la Mercedes si è ripresa tutto quello che aveva perso a Silverstone. Uno-due della squadra tedesca che ha piazzato Bottas al secondo posto. La Ferrari si è dovuta accontentare...