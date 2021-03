FORMULA 1

È ancora nera, una potente bandiera contro il razzismo, ma con qualche tocco di classico argento in più, la Mercedes W12 E Performance con cui Lewis Hamilton tenterà l'assalto all'ottavo titolo mondiale. La nuova monoposto, presentata via web, ha svelato poco altro della sua essenza, visto che le parti più suscettibili alle poche modifiche concesse sono rimaste celate, ma tutti la considerano la naturale candidata alla vittoria nelle mani del pluricampione britannico. Sir Hamilton ha dichiarato che i colori della W12 riflettono i suoi obiettivi più ampi, che ora vanno oltre il semplice successo in pista: «L'anno scorso si è parlato molto di uguaglianza e quest'anno si tratta di spingere per la diversità e assicurarsi che si agisca», ha detto. Hamilton metterà tutta la sua esperienza e capacità in questa nuova sfida, che potrebbe essere anche l'ultima della sua incredibile carriera in Formula 1, e il confermato Valtteri Bottas farà la sua parte «con l'obiettivo di non avere nessun rimpianto fine stagione».

Presentazione sul web anche per l'Alpine targata Renault: tanto blu, un po' di rosso e il bianco per portare in gara i colori della bandiera della Francia. Nome in codice: A521. Tra le principali novità il ritorno in pista di Fernando Alonso che affiancherà Esteba Ocon. «Sono molto felice di tornare a correre in F1 dopo due anni - afferma Alonso - sono molto motivato».

