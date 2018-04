CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FORMULA 1Due Ferrari e due Mercedes racchiuse in un decimo di secondo a Shanghai: su una pista non troppo favorevole alla Rosse, che qui hanno trionfato una sola volta negli ultimi dieci anni (nel 2013 con Fernando Alonso), le premesse sono quelle di una gara incerta, anche perché il venerdì del GP di Cina ha riportato in auge le Red Bull. In tale contesto, il leader iridato Sebastian Vettel (a punteggio pieno a quota 50) e Kimi Raikkonen contano sui progressi della Rossa in termini di velocità e di capacità di utilizzo delle gomme. Una...