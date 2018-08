CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FORMULA 1 Dopo la paura di giovedì sera, ieri c'è stato cauto ottimismo sulle condizioni di Niki Lauda, definite stabili, ma sempre serie dopo l'infezione polmonare che ha richiesto il trapianto. Da Vienna, dove il tre volte iridato della F1 è ricoverato in terapia intensiva nella clinica universitaria AKH, si parla di decorso tranquillo. «Per ora tutto procede come previsto, siamo soddisfatti. Non è un paziente giovane e i tempi di recupero si allungano» spiega il dottor Walter Klepetko, responsabile della Chirurgia Toracica che ha...