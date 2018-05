CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FORMULA 1Daniel Ricciardo 2, Ferrari 0. La pole position da record a Montecarlo rischia di non essere l'unico colpo assestato dall'italo-australiano a Maranello: Ricciardo, che alle 15.10 scatta davanti a Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, potrebbe anche essersi avvicinato al rinnovo con la Red Bull, uno sviluppo che complicherebbe i piani della Ferrari che aveva identificato nel 28enne sorridente quanto veloce l'uomo giusto per sostituire Kimi Raikkonen. Subito dopo l'1'10810 vincente, Ricciardo ha ricevuto in mondovisione la telefonata del...