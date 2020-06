FORMULA 1

Da quel 12 marzo, quando alla vigilia di Melbourne il paddock della Formula 1 si svuotò di fronte ai casi di contagio da coronavirus, i motori non si sono riaccesi se non per esibizioni come quella di Charles Leclerc per le strade di Maranello. Eppure, anche senza GP nel mezzo, quella che ripartirà il prossimo weekend in Austria è un'altra F1 rispetto a quella che aveva cercato oltremodo di non arrendersi all'evidenza del Covid-19, costringendo tutti a un viaggio fino all'Australia. Gli episodi di razzismo, le gare virtuali, il mercato, le difficoltà economiche dopo il lockdown e le nuove misure rese obbligatorie dalla pandemia hanno trasformato il Circus.

RAZZISMO

Lewis Hamilton ha monopolizzato l'ultimo mese alzando la voce contro l'intolleranza razziale, e ha reagito in maniera veemente all'uccisione di George Floyd e si metterà in ginocchio per protesta prima del via: il campione del mondo ha partecipato a manifestazioni del movimento Black Lives Matter per le strade di Londra, ha bacchettato i colleghi - «Anche se siete grandi star restate silenziosi di fronte all'ingiustizia» - e ha raccontato anche la propria esperienza personale, legata all'infanzia. E ha alzato nuovamente la voce nelle ultime ore, di fronte all'uscita avventata di Bernie Ecclestone: l'ex boss della Formula 1, destituito anche dalla presidenza onoraria, ha detto alla Cnn che «spesso i neri sono più razzisti dei bianchi». «Commenti ignoranti, non istruiti che ci mostrano quanto dobbiamo andare avanti come società prima che possa avvenire la vera uguaglianza» ha risposto Hamilton. «Adesso è chiaro il motivo per cui non sia mai stato detto o fatto nulla per rendere il nostro sport più vario o per affrontare l'abuso razziale che ho ricevuto durante la mia carriera». Se in passato Lewis era stato accusato di affrontare tanti argomenti in modo leggero, con superficialità, anche per questioni promozionali, non è certamente stato questo il caso. Anzi. La sua coscienza sociale ha parlato in una fase in cui la F1 è diventata virtuale, con le gare che hanno visto i piloti alla consolle di casa a sfidarsi in via telematica, e a loro si sono unite stelle di altri sport come i calciatori Gigio Donnarumma, El Kun Aguero e Thibaut Courtois. Un intrattenimento all'inizio, quando c'era fame di gare, divenuto un po' stucchevole dopo, con qualche esagerazione, come quando Charles Leclerc seduto al simulatore e con le cuffie in testa ha lasciato la fidanzata a suonare alla porta di casa per oltre mezz'ora.

MERCATO

Non è più la F1 dei playboy degli anni 70 Resta la Formula 1 in cui il mercato fa sempre notizia, soprattutto di fronte a casi come il disaccordo tra un quattro volte iridato, Sebastian Vettel, e la scuderia più celebre, la Ferrari. Il tedesco non ha accettato la decurtazione dell'ingaggio per il 2021, che sarebbe sceso a un terzo, circa 12 milioni di Euro come Leclerc (non ancora remunerato come un top driver), e soprattutto non ha trovato l'intesa sulla durata del rinnovo: troppo poco, un anno, per le richieste di Seb. Nel 2021 arriverà Carlos Sainz jr sostituito in McLaren da Daniel Ricciardo ma prima c'è un 2020 complicato da gestire per il team principal Mattia Binotto, con due galli nel pollaio. Leclerc non è più il futuro ma il presente, però Vettel non vuole uscire da sconfitto e corre anche per il proprio futuro. La Mercedes aveva accarezzato l'ipotesi del suo ingaggio, ma sembra più propensa ad affiancare il giovane George Russell (re delle gare virtuali) a un Hamilton che non ha ancora rinnovato, dato che le sue richieste sono da era pre-coronavirus, prima cioè che si fermassero le attività delle Case costruttrici, con inevitabili contraccolpi sullo sport (la Renault per esempio ha annunciato 15.000 licenziamenti). Vettel potrebbe finire all'Aston Martin l'odierna Racing Point che sogna anche Fernando Alonso.

MAX SCALPITA

Nulla di nuovo invece sul fronte Red Bull, con Max Verstappen sempre più leader. L'olandese, che per la pandemia ha dovuto rimandare il sogno di poter correre finalmente il GP di casa a Zandvoort, sembra il primo rivale per Hamilton in un 2020 i cui valori si sono soltanto intravisti nei test invernali di Barcellona, con le Mercedes ancora in controllo. La Ferrari non aveva brillato e c'è grande curiosità di fronte ai miglioramenti annunciati, in particolare sul cambio, il problema principale nella genesi della SF1000. La pandemia ha rimodellato il calendario, con la novità dei circuiti che ospiteranno due gare consecutive: un aiuto per chi dovrà recuperare terreno, visto che nel secondo GP si potrà far tesoro degli almeno 600 km effettuati nel weekend precedente. «Tutti saranno più pronti nel secondo GP» ha confermato Vettel. Non è chiaro, però, se questo basterà per incrinare il predominio della Mercedes, che in sei stagioni dell'era del turboibrido ha sempre vinto il Mondiale, sia piloti che costruttori. L'altra novità evidente è l'assenza di pubblico, almeno nelle prime gare. Ma l'importante, nel frattempo, è cominciare. E la doppietta in Austria, in casa della Red Bull, soddisferà la voglia di corse. «Le gare? Me le sono sognate ha ammesso proprio Vettel - ho sognato il box, gli ingegneri e i meccanici». Da venerdì, il sogno diventerà realtà.

Loris Drudi

