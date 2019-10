CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FORMULA 1CITTÀ DEL MESSICO Una pole position tra brividi e spaventi. È l'immagine delle qualifiche del Gran Premio del Messico che alla fine sul filo dei millesimi hanno premiato la Red Bull di Max Verstappen velocissimo, ma facilitato dallo spaventoso incidente alla Mercedes di Valtteri Bottas all'inizio del rettilineo finale che ha costretto tutti i suoi rivali ad abortire l'ultimo giro. Bene entrambe le Ferrari subito dietro all'olandese, finito sotto investigazione per non aver rallentato in regime di bandiera gialla dopo lo schianto del...