FORMULA 1

BUDAPEST Le Mercedes di un altro pianeta, e poi lui, Lewis Hamilton capace di prendersi la pole numero 90 della sua carriera. Sulla pista dell'Hungaroring, per la terza prova Mondiale di formula 1 accorciato dalla pandemia, il campione britannico ha mostrato uno strapotere assoluto: un dominio nelle qualifiche del gp di Ungheria che solo il compagno di squadra Valtteri Bottas ha provato a insidiare, dovendosi però accontentare di finirgli alle spalle. Prima fila targata frecce nere e subito dietro le parenti strette Racing Point di Lance Stroll e Sergio Perez: ma i distacchi con le Mercedes (dai nove decimi al secondo) la dicono lunga sul vuoto che Hamilton e Bottas hanno fatto. In Ungheria però si è vista anche una reazione della Ferrari, che dopo il disastro a Stiria e le due macchine ai box dopo il tamponamento al via, si piazzano in quinta e sesta posizione, con Sebastian Vettel che per la seconda volta su tre ha fatto meglio di Charles Leclerc. Il tedesco che a fine stagione dirà addio al team di Maranello sembra tornare di nuovo nel mirino della Red Bull, che starebbe pensando di riportarlo a casa.

ROSSA PIÙ BILANCIATA

«Sarà una gara interessante - dice Vettel - sicuramente siamo andati meglio, ma certo non abbiamo ancora il passo per dominare. Speranze sì, ma devono essere realistiche. La macchina è più bilanciata, vediamo cosa succede in gara e se il meteo avrà un qualche ruolo». Dopo l'incidente ai danni del compagno una settimana fa e le scuse, Leclerc ha assicurato che «al via sarò più tranquillo. Imparo dagli errori». E poi fiducia sull'assetto rinnovato della SF1000 che in Ungheria ha portato comunque qualche modifica: primo risultato le Rosse davanti alle Red Bull, con Max Verstappen settimo. In coda le Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen, entrambi fuori nella Q1.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA