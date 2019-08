CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FORMULA 1All'inizio non era proprio convinto. Lewis Hamilton, appena dopo essere stato chiamato al box per la seconda volta per cambiare le gomme al 48° giro del GP d'Ungheria, ha apostrofato così i suoi uomini via radio: «Perché mi avete fermato di nuovo? Siete sicuri che sia la mossa giusta?». È stato l'unico momento di debolezza e di smarrimento di Hamilton in una corsa magistrale. Un cambio di strategia improvviso, una seconda sosta decisa dal muretto Mercedes e che il pilota all'inizio non condivideva. Un pit stop che ha ributtato...