FORFAIT ARU: NO AL MONDIALE

CICLISMOLa notizia era nell'aria, anche se il ct Davide Cassani ci ha sperato fino all'ultimo: Fabio Aru non sarà al via della prova in linea dei Mondiali di Innsbruck, inevitabile epilogo di una stagione da dimenticare per il ventottenne sardo, che ha fallito prima l'obiettivo Giro d'Italia, poi quello della Vuelta di Spagna. Era difficile pensare che ad una settimana di distanza dalla conclusione della corsa iberica Aru avesse potuto ritrovare la pedalata giusta ed infatti sabato al Memorial Pantani non si era mai visto, chiudendo a quattro...