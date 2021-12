FOOTBALL AMERICANO

Terzo successo nel campionato Csi di football americano a 7 per gli Alligators Rovigo, che tornano vittoriosi da Cremona e sono matematicamente certi di passare il turno e andare ai playoff di gennaio. La posizione sul tabellone e la rivale verranno decretate nell'ultima partita della stagione regolare, domani alle 19, al campo di Boara Pisani.

A Cremona, su un terreno per metà innevato (nella foto l'huddle di fine gara), i polesani hanno faticato contro i Wildcats. Il match è stato a lungo inchiodato sul 6-6, grazie al touchdown di Francesco Cut Capitozzo nel primo quarto. Gli aggiustamenti effettuati durante l'intervallo hanno cambiato il volto del reparto difensivo, e le cose sono cambiate. La difesa ha iniziato a fermare l'attacco dei Wildcats, gli Alligators hanno avuto più palloni da giocare e Ivan Thor Secondi ha segnato all'inizio dell'ultimo quarto. Qui gli Alligatori hanno preso fiducia ed è arrivato il secondo touchdown di Secondi e, dopo un frumble propiziato da Lorenzo Puma Neodo, sull'ovale si è lanciato il giovane Enrico Giacomelli recuperandolo nella endzone di Cremona e marcando il suo primo td in carriera. Infine una corsa del quartere back Cecchettin nell'ultimo minuto ha fissato il punteggio sul 30-6.

Non c'è tempo perà per festeggiare, testa e cuore devono essere subito puntati sul match di domani, nella partita di ritorno con i Commandos Brianza, da cui può cambiare il percorso futuro di Rovigo.

