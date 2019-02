CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FONDOPELLEGRINO SECONDO A LATHIFederico Pellegrino conquista a Lahti il podio numero 24 della propria carriera in Coppa del Mondo. Sulla pista dove due anni fa ha vinto il titolo mondiale, il valdostano si arrende soltanto al norvegese Johannes Klaebo nella sprint in tecnica libera.Alle spalle del valdostano l'altro norvegese Finn Haagen Krogh. Nella graduatoria della sprint Pellegrino torna al secondo posto, a -160 da Klaebo.SNOWBOARDMOIOLI SUL PODIO IN GERMANIAMichela Moioli seconda a Feldberg (Germania), dove è ripresa la Coppa del mondo...