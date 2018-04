FOLLIA MARQUEZ: ROSSI GIÙ

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MOTOGPUn contatto tra Valentino Rossi e Marc Marquez che comporta una caduta e una penalizzazione. No, non si è tornati al Gp della Malesia 2015: il Gp d'Argentina è una gara persino più pazza nella quale la rivalità tra i due più grandi campioni del terzo millennio riesplode, tornando oltre le regole. L'attacco di Marquez - che per prendersi il 6° posto rifila a Rossi una sportellata e lo fa finire a terra - è un episodio destinato a lasciare un segno indelebile proprio come il contatto tra i due a Sepang, quando Rossi spedì a terra...