Follia Fenati: tira la leva del freno di Manzi, squalificato

LE ALTRE CLASSI(ld) Il giorno più bello per il motociclismo italiano, con la tripletta in casa firmata da Andrea Dovizioso (MotoGP), Pecco Bagnaia (Moto2) e Lorenzo Dalla Porta (Moto3), ha avuto anche un risvolto negativo, con il Far West in pista tra Romano Fenati e Stefano Manzi. Il primo è stato squalificato e salterà i prossimi due GP (pena persino troppo leggera), il secondo partirà indietro di due file ad Aragon. In lotta per il 16° posto in Moto2, i due italiani hanno esagerato con un duello a suon di sportellate, entrate dure e...