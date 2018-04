Folla, cori e fumogeni per l'addio a Mondonico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I FUNERALIRIVOLTA D'ADDA (CREMONA) I cori da stadio, i fumogeni, bandiere e sciarpe non solo delle sue squadre, poi le sedie, in omaggio alla sua celebre protesta contro l'arbitro della finale di coppa Uefa del 92 fra Torino e Ajax. Nel funerale di Emiliano Mondonico c'è stato tutto il simbolismo della sua carriera da calciatore e allenatore, ma non è mancato il racconto di come cercasse di giocare la vita su altri campi, al servizio di persone in difficoltà, il Mondo, che giovedì a 71 anni si è arreso al tumore all'addome contro cui...