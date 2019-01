Folie: «Vogliamo diventare le Pantere del Nordest»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VOLLEYCONEGLIANO La gazzella è tornata. L'Imoco Conegliano si avvicina alle Final Four di Coppa Italia che si giocheranno sabato e domenica all'Agsm Forum di Verona con una Raphaela Folie in più nel motore. Un recupero importantissimo per la squadra campione d'Italia, che dopo avere vinto la Supercoppa a novembre al Palaverde tenterà di portare a casa anche il secondo trofeo stagionale contando sul fattore campo, visto che anche la coccarda tricolore verrà assegnata in un palazzetto veneto. «Quando abbiamo saputo che le finali di Coppa...