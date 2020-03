TENNIS

CAGLIARI Non c'è rumore più assordante del silenzio. Porte chiuse, zero pubblico e niente raccatta asciugamani. Anche la sfida di Coppa Davis tra Italia e Corea del Sud deve fare i conti con l'emergenza coronavirus. Al Tennis Club Cagliari è stato permesso l'accesso a un centinaio di persone tra staff, delegazioni, stampa e addetti ai lavori. Sulle tribune erano presenti solo i membri delle due squadre: tutti hanno rispettato l'indicazione di tenere almeno un metro di distanza l'uno e dall'altro per diminuire le possibilità di contagio. E facevano uno strano effetto le stazioni igienizzanti con prodotto disinfettante (la tanto ricercata amuchina) installate nelle zone di maggior afflusso. Nel silenzio spettrale del club di Monte Urpinu gli azzurri hanno rispettato il pronostico che li vede nettamente favoriti: 2-0 dopo i primi due singolari. La foto simbolo di una giornata surreale è quella di Fabio Fognini e del suo avversario Duckhee Lee che, al termine del match vinto 6-0 6-3, si sono salutati con il pugnetto. Niente stretta di mano in ossequio alle norme igieniche e stesso saluto da parte dei giocatori anche verso il giudice di sedia. «E' stato molto strano giocare nello stadio vuoto - ha sottolineato Fognini - ma questo è un momento difficile per tutti. Ci sono regole che sono state dettate dal Governo, in questo periodo è giusto così. Prima viene la salute delle persone, poi lo sport e il divertimento». Sognava un esordio in Davis diverso Gianluca Mager, che ha battuto per 6-3 7-5 Ji Sung Nam. «Dedico la vittoria a tutte le persone coinvolte in questa difficile situazione», ha detto il 25enne di Sanremo.

IL PROGRAMMA

Oggi (diretta su SuperTennis dalle 11) l'Italia può chiudere la pratica e staccare il biglietto per le Finals di Madrid già vincendo il doppio che aprirà la giornata. A seguire gli altri due singolari. Ma il pensiero va alla trasferta americana, con il grosso punto interrogativo dovuto all'emergenza sanitaria che limita gli spostamenti. «Indian Wells e Miami sono a forte rischio per noi a causa delle nuove disposizioni - dice Fognini - mi seccherebbe molto doverci rinunciare. Ho saltato molti match per l'infortunio e rischio di arrivare alla stagione sulla terra rossa avendo giocato quasi nulla».

Guido Frasca

