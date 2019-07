Fognini stecca e si infuria: «Maledetti inglesi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TENNISLONDRA Le due facce dell'Italia della racchetta: se Fabio Fognini perde due volte, in campo e nelle imprecazioni anti-Wimbledon, Matteo Berrettini vince al termine di un'entusiasmante rimonta. Un successo che spalanca le porte al 23enne tennista romano della seconda settimana dei Championships. Alla seconda partecipazione al più importante Slam, l'italiano raggiunge dunque, per la prima volta in carriera, gli ottavi di finale, dove lo attende domani il re di questi prati, Roger Federer, che ha vinto facile in tre set contro Lucas...