Fognini si ferma Nadal avanza e resta numero 1

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TENNISLONDRA Ogni 4 anni è la stessa storia: Wimbledon spalanca i Doherty Gates, i suoi leggendari cancelli, ma deve fare i conti con la concorrenza dei Mondiali di calcio. Ancor più questa volta, senza Murray e con l'Inghilterra in semifinale in Russia dopo 28 anni. Ma nel tempio del tennis vince sempre la tradizione e così domenica prossima non ci sarà nessun anticipo della finale maschile in programma alle 15 italiane, appena 2 ore prima della finale a Mosca. Neppure se dovessero esserci Harry Kane e soci con il rischio di un flop...