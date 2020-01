TENNIS

LItaltennis fa festa e colora un po' d'azzurro gli Australian Open dove si è aperta la stagione. Il giovane Jannik Sinner è stato protagonista assoluto della notte: il 18enne rivelazione del 2019 - culmine il trionfo all'Atp NextGen - ha conquistato il 2. battendo il padrone di casa Max Purcell 7-6 (7/2), 6-2, 6-4. È il primo successo per il bolzanino in uno Slam. Agli Us Open 2019, Jannik aveva perso da Wawrinka. Il ragazzo si è detto molto «onorato» per i complimenti ricevuti da Roger Federer («lo vedremo sempre più spesso: in campo è uno spettacolo e, per di più, è un ragazzo d'oro, combinazione di aspetti che adoro»), sottolineando però che «c'è ancora tanto lavoro da fare».

Vittoria contro pronostico per l'altro altoatesino Andreas Seppi (6-4, 6-4 7-6 sul giovane serbo Kekmanovic). Bene anche Camila Giorgi (doppio 6-3 alla tedesca Lottner). Sconfitti invece Cecchinato da Zverev, Sonego da Kyrgios, Travaglia da Garin e Giustino da Raonic, tutti in soli 3 set.

Anche Fabio Fognini ha tenuto fede alle attese, sebbene sia stato costretto a faticare più del dovuto: il ligure, sotto di due set prima dell'interruzione per pioggia di lunedì, ha rimontato e s'è imposto 3-6, 6-7 (3), 6-4, 6-3, 7-6 (5) sul bombardiere Usa Opelka. Un'impresa che ha già realizzato 8 volte in carriera. Il successo non ha tuttavia stemperato la tensione in campo e, alla fine, Fognini e l'avversario hanno trovato modo per litigare col giudice Carlos Bernardes. «Sei una vergogna - gli ha detto il ligure - non sei adatto a questo mestiere. Non puoi darmi penalità per lancio di racchetta». Anche Opelka se l'è presa con Bernardes. A proposito di reazioni eccessive è nei guai un 48enne papà milanese che ha insultato e schiaffeggiato un giudice di sedia in un torneo giovanile a Forlì: è stato denunciato per lesioni.

