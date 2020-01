TENNIS

Due giorni fa, dopo 10 set giocati in poco più di 24 ore e quasi 8 ore in campo, aveva i piedi a pezzi e zoppicava. Logico che alla vigilia della sfida di terzo turno degli Australian Open con Guido Pella ci fossero forti dubbi sulle condizioni fisiche di Fabio Fognini. A giudicare dal 7-6 (0) 6-2 6-3 rifilato all'argentino senza sprecare energie, il giorno di riposo ha fatto il miracolo. Il 32enne ligure è apparso in palla e centrato contro un avversario che, per quanto anomalo perché mancino, non ha la pesantezza dei colpi per infastidire l'azzurro. Ironia del destino proprio Fognini, che sembrava sull'orlo del ko, è volato agli ottavi in pompa magna e in barba a pronostici e impressioni della vigilia. Con Serena Williams furiosa e Osaka imbambolata, spedite anzitempo a casa rispettivamente da una delle tante Wang che popolano il circuito Wta (6-4 6-7 7-5 per la cinese di turno) e dalla stellina Coco Gauff, 15 anni e una faccia tosta da paura (6-3 6-4). Idem il dio greco Tsitsipas, tramortito dalle randellate del redivivo Raonic (7-5 6-4 7-6 per il gigante canadese). Lo stesso Federer, perfetto nei primi due turni, ha visto i fantasmi contro il modesto Millman salvandosi solo al tie break del quinto set dopo essersi trovato sotto di 4 punti e averne infilati 6 consecutivi: 4-6 7-6 (2) 6-4 4-6 7-6 (10-8). Per King Roger è la centesima vittoria nello Slam down under.

A CACCIA DEI QUARTI

Per la settima volta in carriera Fognini giocherà gli ottavi in uno Slam, la terza agli Australian Open, e ai quarti potrebbe trovarsi davanti Federer. Solo una volta è riuscito a superare l'ostacolo e centrare i quarti: era il 2011, sulla terra rossa del Roland Garros, ma quell'indimenticabile 11-9 al quinto set contro Montanes lo pagò a tal punto da non poter tornare in campo contro Djokovic. Domani l'avversario sarà lo statunitense Tennys Sandgren, n.100, ma capace di raggiungere i quarti a Melbourne due anni fa, che dopo aver eliminato Berrettini si è sbarazzato in tre set del connazionale Querrey. «Di sicuro Sandgren vale più della classifica che ha - sottolinea Fabio - però è vero che se guardo gli avversari che avevo affrontato nei due ottavi giocati in Australia, ovvero Djokovic e Berdych, questa terza possibilità è sicuramente più concreta». Come quella di tornare tra i top ten: intanto è virtualmente n.11.

Guido Frasca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA