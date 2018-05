Fognini liquida Monfils in due set, la Vinci annuncia il ritiro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TENNISUno stadio Pietrangeli stracolmo ha sommerso di applausi Roberta Vinci nel giorno dell'ultima partita della carriera. La trentacinquenne tarantina, 10 titoli Wta in bacheca oltre a tutti i 4 Slam in doppio assieme a Sara Errani, ha perso al primo turno degli Internazionali d'Italia con il punteggio di 2-6, 6-0, 6-3 dalla serba Krunic, che piuttosto imbarazzata si è scusata a fine match con il pubblico per aver sancito l'addio di una delle tenniste azzurre più vincenti della storia. Sullo schermo gigante sono stati proposti i momenti...