TENNIS

PARIGI La pattuglia italiana di scena nella seconda giornata del Roland Garros perde il suo protagonista più atteso. Ma festeggia Lorenzo Giustino, numero 157 al mondo che elimina il francese Corentin Moutet (n. 71). Fabio Fognini debutta e subito saluta Parigi, eliminato dal kazako Mikhail Kukushkin, n.88 del mondo. Quasi tre ore di gioco e quattro set non bastano al tennista ligure, testa di serie n.14, battuto 7-5, 3-6, 7-6(7/1), 6-0. A parziale giustificazione del crollo finale, l'infortunio accusato da Fognini alla gamba destra su un recupero nel primo punto del tie break. Ha accusato un violento dolore che ha praticamente spalancato la vittoria a Kukushkin, bravo ad approfittare dell'improvvisa menomazione dell'italiano per lasciarlo a zero nel quarto set.

Ma l'incontro era praticamente già finito da un po'. In precedenza Fognini, dimostratosi molto falloso, aveva perso un'occasione sul 5-3 in proprio favore nel terzo set, facendosi costringere al tie break costatogli il problema fisico.

PIOGGIA

Sei gli italiani impegnati in un lunedì iniziato sotto la pioggia, che ha causato un ritardo di quasi due ore nell'inizio degli incontri sui campi scoperti. Avanzano sia Sara Errani, sia Jasmine Paolini. La 33enne romagnola, promossa dalle qualificazioni, ha superato in due set (6-1 6-1) la portoricana Monica Puig, n.90 del ranking. Una sua bestia neraa, che non aveva mai sconfitto in carriera. Al secondo turno Errani troverà l'olandese Kiki Bertens, n.5 del tabellone, sempre battuta nelle cinque sfide precedenti.

La Paolini ha avuto bisogno, invece, di qualche game in più per imporsi sulla spagnola Aliona Bolsova (6-3, 6-3).

Prossima avversaria della 24enne di Castelnuovo di Garfagnana la ceca Petra Kvitova, semifinalista a Parigi nel 2012. Un confronto per il quale non ci sono precedenti.

Per quanto riguarda il tabellone maschile, leggendaria la maratona di Lorenzo Giustino contro il parigino Moutet per terminare l'incontro sospeso domenica. Il campano, dopo oltre 6 ore di gioco, si è imposto 0-6, 7-6 (9-7), 7-6 (7-3), 2-6, 18-16. Avanti Lorenzo Sonego, che soffre ma supera in cinque set l'ecuadoregno Emilio Gomez con il punteggio di 6-7 (6-8), 6-3, 6-1, 6-7 (4-7), 6-3 in quattro ore e dieci minuti.

