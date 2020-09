TENNIS

ROMA Ci provano ma non ce la fanno Fabio Fognini e Lorenzo Sonego a raggiungere gli ottavi di finale degli Open Bnl d'Italia (dove sono approdati Berrettini e Travaglia - che saranno protagonisti di un derby - e Sinner, in attesa di Musetti in campo in serata ma fermato da un blackout dell'impianto elettrico): il ligure, entrato in gara direttamente al secondo turno, è stato sconfitto per 7-5 7-6(4), in due ore esatte, dal francese Ugo Humbert, mentre il torinese è stato superato dal norvegese Casper Ruud 6-3 6-4.

Fognini, rientrato nel circuito la scorsa settimana a Kitzbuhel, è ancora alla ricerca di una condizione accettabile dopo l'intervento subìto alle caviglie a fine maggio. Nel primo set l'azzurro prende per tre volte un break di vantaggio. Pur muovendosi davvero poco e male riesce a restare attaccato ad Humbert fino al dodicesimo gioco quando cede a zero la battuta, e il set. Nella seconda frazione l'azzurro, nervoso e frustrato per non riuscire ad esprimere il suo tennis, recupera da 1-3 a 3 pari. Poi però subisce di nuovo il break nell'ottavo gioco permettendo a Humbert di salire 5-3. Ma con un parziale di 8 punti a 1 Fognini riapre il match (5-5). A decidere è il tie-break: Fognini resta attaccato fino al quattro pari, ma poi commette tre errori di fila e saluta Roma mentre Humbert affronterà agli ottavi il canadese Denis Shapovalov, che ha battuto con un doppio 6-4 lo spagnolo Martinez.

Saluta Roma anche Lorenzo Sonego. Partenza pessima per Sonego, che cede i primi due turni di battuta e si trova sotto 0-4. Il torinese li recupera con tanto carattere, ma spreca tutto nell'ottavo gioco, quando si consegna ancora a Ruud che chiude 6-3. Nel secondo parziale l'azzurro cede ancora il servizio nel quinto gioco: è il break fatale per il 6-4 con cui il norvegese vola agli ottavi in un'ora e 47' di gioco.

RULLO AZARENKA

Tra gli altri risultati della giornata, l'argentino Diego Sebastian Schwartzman ha battuto l'australiano John Millman per 6-4, 7-6 (7-1). Il serbo Dusan Lajovic ha conquistato l'accesso agli ottavi battendo il canadese Milos Raonic con il punteggio di 7-6(3), 4-6, 6-2 e al prossimo turno se la vedrà con Rafa Nadal. In campo femminile Darja Kasatkina si è aggiudicata i derby russo contro Katerina Siniakova con il punteggio di 6-2, 6-3, la spagnola Garbine Muruguza, ha battuto la statunitense Cori Gauff con il punteggio di 7-6(3), 3-6, 6-3 È un rullo compressore Victoria Azarenka che rifila un doppio 6-0 alla statunitense Sophie Kenin.

© RIPRODUZIONE RISERVATA