Fognini e Giorgi fuori, l'Italia saluta

TENNISGiornata amara per gli azzurri agli Australian Open di Melbourne. Gli ultimi due italiani in gara sono stati infatti eliminati: prima è toccato a Fabio Fognini, sconfitto dallo spagnolo Pablo Carreno Busta in 4 set, poi a Camila Giorgi, battuta in 3 set dalla ceca Karolina Pliskova.Venerdì avevano detto addio al primo Slam del 2019 anche Seppi e Fabbiano. Per Fognini e Giorgi è stata un'occasione mancata. La vittoria era ampiamente alla portata di entrambi. Il ligure però ha pagato un inizio di gara disastroso, che ha compromesso...