FOGNINI CADE A TESTA ALTA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TENNISFabio Fognini lascia Parigi a testa altissima fra gli applausi del Philippe Chatrier, che si è goduto la partita più spettacolare di questa edizione del Roland Garros. Il trentunenne di Arma di Taggia è stato sconfitto agli ottavi da Marin Cilic, numero 4 del mondo, obbligato a giocare una delle migliori partite in carriera sulla terra rossa per chiudere vittorioso dopo 3h40' di grandi colpi, da una parte e dall'altra. Il croato di certo non si sarebbe aspettato di faticare così tanto dopo i primi due set, vinti 6-4, 6-1 contro un...