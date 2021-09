Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Non soltanto Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini, sul podio della MotoGP a Misano: tra il GP di San Marino e Riviera di Rimini e la tappa della Superbike a Barcellona, l'Italia del motociclismo ha vissuto un weekend da ricordare. Merito in primis della Ducati, che accanto al trionfo di Bagnaia e al podio di Bastianini ha vinto due delle tre manche della Sbk a Barcellona, con tanto di podio monopolizzato in gara1 con Scott Redding vincitore sul...