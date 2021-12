FOCUS

UDINE È definito un motivatore, qualità questa che ha evidenziato proprio un anno fa di questi tempi all'Olimpico quando guidò i bianconeri al successo sulla Lazio per 3-1 sostituendo Gotti stoppato dal Covid. Anche per questo motivo Gabriele Cioffi, 55, l'allenatore ad interim dei bianconeri, è un piccolo Mourinho bravo a caricare la squadra nella giusta misura. Per il fiorentino, tecnico ad interim, la sfida di stasera contro la capolista rappresenta comunque un crocevia, se imbocca la strada giusta con l'Udinese che sconfigge il Milan, potrebbe anche rimanere al suo posto sino alla fine delle ostilità, quello che era successo due anni fa proprio a Luca Gotti, che doveva traghettare i bianconeri per due settimane dopo l'esonero di Tudor (tanto che lui più volte aveva ribadito di essere un vice allenatore) per poi rimanere seduto sulla panca dei friulani per 82 gare di campionato più 5 di Coppa. Certo è che stasera i bianconeri dovranno compiere un capolavoro, il Milan sta bene anche se è annunciato privo di elementi importanti: la forza dei rossoneri è il collettivo grazie al lavoro di Pioli il quale ieri ha diretto la rifinitura, ma non ha voluto parlare accusando un lieve attacco febbrile. Nulla di grave. Stasera dovrebbe essere regolarmente in panchina. Il tecnico del Milan comunque ha in serbo tre cambi rispetto alla formazione scesa in campo contro il Liverpool nel ambito di un ovvio turn over stante le energie fisiche e mentali che i rossoneri hanno speso martedì sera. Florenzi dovrebbe sostituire Kalulu, a centrocampo dovrebbe essere utilizzato Bennacer, mentre sulla trequarti si dovrebbe rivedere Saelemaekers.

RIECCO BECAO

Ibrahimovic partirà ancora titolare e rappresenta il vero pericolo per i bianconeri che in difesa hanno perso Samir, squalificato, ma che recuperano Becao ripresosi da un problema muscolare e il brasiliano potrebbe essere dirottato sulle orme di Ibra. Cioffi chiede ai suoi rabbia, sacrificio, forza di volontà. Vuole essere il trascinatore, vuole ripagare al meglio la fiducia dei Pozzo. «Dobbiamo dare tutto, sparare tutte le nostre cartucce. Dobbiamo essere ovviamente responsabili, prendere coscienza del momento. Di certo non cestino quanto fatto negli ultimi due anni, ma è chiaro che voglio metterci pure del mio. Da subito, ovvio. Voglio trasmettere ai ragazzi la fame che ho io, per cui mi aspetto una prova di carattere, quello della squadra che vuole correre speditamente anche se mi rendo conto che il Milan è, c'è dietro un lavoro di tre anni. Ha un organico validissimo con il quale può far fronte a varie situazioni, anche al fatto di aver disputato un match dispendioso martedì in Champions con il Liverpool». Cioffi non ha parlato né di formazione, né di modulo, ma quasi sicuramente riproporrà la difesa a tre per cui è lecito attendersi un'Udinese compatta che attenderà il Milan per cercare di colpirlo in contropiede. Soprattutto con Beto che va a nozze se l'avversario gli concede spazi. Oltre a Becao rientreranno Molina e Walace che hanno scontato il turno di qualifica.

Guido Gomirato

