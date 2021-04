Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

FOCUSTORINO L'incubo del quinto posto è stato scacciato a tre punti di distanza. La Juventus, però, dovrà ancora sudare per conquistarsi la qualificazione in Champions League: il Napoli ha subìto una battuta d'arresto allo Stadium ma ci proverà fino in fondo, così come restano in agguato Roma e Lazio, seppur più lontane.Intanto, però, Andrea Pirlo ha ritrovato gioco e vittoria, oltre ad aver rafforzato la sua posizione dopo le...