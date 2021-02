L'EVENTO

UDINE (g.g.) Esplorare come i modelli di business del calcio si stiano adattando ai tempi complicati che stiamo vivendo è stato l'obiettivo della terza edizione del Financial Times Business of Football Summit che si è concluso ieri. Gestito in formato digitale, l'evento si è sviluppato in due giorni e ha visto tra i protagonisti, oltre a Magda Pozzo per l' Udinese Calcio, alcuni tra i più autorevoli rappresentanti di club, manager, broadcaster, fondi di investimento ed enti regolatori. Tra questi Richard Masters (Ceo Premier League), Christian Seifert (Ceo Budesliga), Gregory Carey (manager Goldman Sachs), Charlie Marshall (Ceo Eca), Simon Green (head BT Sports) e la segretaria generale della Fifa Fatma Samoura.

ECCELLENZE

«Il Friuli Venezia Giulia esprime eccellenze imprenditoriali che il mondo riconosce. L'Udinese è una di queste. L'invito del Financial Times è quasi una certificazione della capacità di noi friulani, così innamorati della nostra terra e delle tradizioni, di saper essere anche grandi innovatori. Con la nostra visione e il carattere che ci contraddistingue sappiamo emergere anche nei contesti più difficili. Come quello che il mondo del calcio sta vivendo in questo momento» ha dichiarato Magda Pozzo subito dopo la conclusione del suo intervento. «Oggi ho parlato di calcio e sponsor e sono stata felice di presentare il nostro club anche per la capacità di fare squadra con il territorio ha continuato Pozzo . Essere ambasciatori del Turismo del Friuli VG e di brand come il San Daniele ci permette di offrire ai partner un valore aggiunto unico: l'identificazione tra squadra e sponsor. Un elemento che amplifica l'efficacia degli investimenti, perché propone relazioni tra squadra e sponsor nella logica dell'emozione».

