Nel giro azzurro da qualche tempo è stato coniato un simpatico e arguto neologismo per ribattezzare l'attuale era sportiva dell'Italia del rugby: FederAscione. È la composizione linguistica dei termini Federazione, sottinteso italiana rugby, e Ascione, sottinteso Franco.

Franco Ascione, 60 anni, napoletano, ex pilone della Partenope, è il direttore responsabile dell'alto livello. Un personalità sempre dietro le quinte, ma da anni influente a livello tecnico e politico per la riconosciuta competenza nei due settori. A quanto svelano le fonti azzurre, avrebbe un'incidenza sempre maggiore, e diretta, sulle scelte e le sorti della Nazionale.

Questo già succedeva nell'era di Giancarlo Dondi. Ma l'ex presidente federale ha sempre avocato a se le principali decisioni sulla Nazionale. L'incidenza avrebbe preso più piede nell'era di Alfredo Gavazzi. Fino alla scelta della coppia irlandese Conor O'Shea (ct) e Stephen Aboud (alto livello giovanile) attribuita direttamente ad Ascione e avallata dal presidente federale, il quale in prima battuta avrebbe preferito Fabien Galthié, attuale commissario tecnico della Francia.

I risultati del quadriennio sono sotto gli occhi di tutti. Nefasti, secondo i critici della linea tecnica federale.

1) La striscia di sconfitte consecutive dell'Italia nel Sei Nazioni è arrivate a 24. Primato negativo in 137 di storia del torneo: la Francia degli albori (1911-20 con la Prima guerra mondiale in mezzo) si era fermata a 17. Il 28 febbraio, se l'Italia non batterà sabato la Scozia, saranno esattamente 5 anni senza vittorie.

2) La collezione di Cucchiai di legno consecutivi è giunta a 4, altro primato negativo.

3) La striscia di sconfitte consecutive con la Scozia, principale competitor e squadra in passato sempre vicina al nostro livello, è giunta a quota 7 fra torneo, premondiali e test match. Un altro, record negativo battuto, il precedente era 4 (2001-03). Nell'era Gavazzi il bilancio è del 90% di sconfitte (10 su 11 sfide dirette), contro il 63% dell'era Dondi (12 su 19).

4) O'Shea è l'unico ct azzurro su sei a non aver vinto una partita nel Sei Nazioni.

Chi aveva promesso di costruire «la Nazionale migliore di sempre» ha prodotto quella con i risultati peggiori, vittoria sul campo con il Sudafrica e pareggio a tavolino con la Nuova Zelanda a parte. Lasciando poi la Fir in grossa difficoltà con le sue improvvise dimissioni: O'Shea doveva esser in panchina anche nell'attuale Sei Nazioni.

Secondo i sostenitori della linea tecnica federale, invece, i risultati sono stati positivi. Dove? Nel funzionamento del sistema dell'alto livello per la costruzione dei giocatori del ricambio generazionale azzurro. I dati.

1) Le 6 salvezze consecutive dell'Italia al Mondiale under 20, mentre la Scozia nel 2019 è retrocessa, con i migliori piazzamenti di sempre (8° posto due volte).

2) I rapporti con le franchigie di Pro 14, dalle quale oltre ai giovani italiani arriverà una nuova infornata di stranieri di formazione (Brex, Ioane Faiva, Tavuyara, eccetera.)

Ora l'era della FederAscione vive un nuovo e delicato passaggio. Per la prima volta l'Italia affronta il Sei Nazioni con un ct ad interim: il sudafricano Franco Smith. Inizialmente ingaggiato come assistente per l'attacco. È la conseguenza delle dimissioni di O'Shea, della rinuncia a Rob Howley per il caso scommesse e della mancata scelta di un ct neozelandese (su consulenza di Wayne Smith) come era stato ipotizzato.

Nelle convocazioni per il torneo e sulla scelta del capitano Luca Bigi Ascione avrebbe avuto un peso determinante. Smith avrebbe chiesto solo qualche uomo di fiducia dei tempi del Benetton (il ritorno dopo 7 anni di Sgarbi, la conferma di Zanni) e poco altro. Nella posizione in cui si trova, al ct non si potranno imputare particolari colpe in caso di risultati negativi. Allo stesso tempo però rischia la delegittimazione, se il nodo dell'interm non sarà sciolto al più presto. Una vittoria con la Scozia sabato, dopo 24 k.o., sarebbe l'occasione per farlo.

Ivan Malfatto

