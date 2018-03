CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FOCUSMILANO L'Europa è più vicina, la Cina più lontana. Nelle prossime settimane il Milan si giocherà il futuro su tre fronti. Quello che preoccupa meno riguarda il campo, nonostante il difficile calendario della squadra di Gattuso che dopo la sosta per le nazionali affronterà nel giro di 4 giorni la Juventus a Torino e l'Inter, prima del confronto col Napoli di metà aprile. Tre sfide non facili che però passano in secondo piano rispetto a quella che si giocherà nello stesso periodo a Nyon, dove l'amministratore delegato Fassone andrà...