MILANO Aprire il nuovo anno con una vittoria. Il Milan vuole ricominciare da dove aveva lasciato, su quel cammino ben tracciato che ha permesso ai rossoneri di essere l'unica squadra imbattuta nei maggiori campionati europei e con un primo posto da confermare contro il Benevento dell'ex campione Pippo Inzaghi. «Dobbiamo continuare su questa strada. Si riparte con grande entusiasmo e fiducia nei nostri mezzi. I risultati - racconta Stefano Pioli alla vigilia - dimostrano che abbiamo dei valori. Un anno fa cominciavamo a costruire, adesso le fondamenta ci sono. Su quelle dobbiamo avere la motivazione di continuare a crescere».

L'alba del 2021 ha ereditato consapevolezza e solidità da un grande 2020 ma il tecnico sa che il Milan non può accontentarsi dei successi di un anno solare ormai salutato. E quando, durante la conferenza stampa, si susseguono le domande legate ancora ai strabilianti risultati dello scorso anno(79 punti in 35 partite), l'allenatore rossonero si infastidisce un o'. È arrivato il momento di voltare pagina, mantenere i piedi saldi a terra senza annunciare obiettivi al di sopra delle aspettative. Anche il big match contro la Juventus di mercoledì prossimo, non deve distrarre. Il Benevento è una trappola, una sfida meno altisonante ma su cui sono inciampate parecchie dirette rivali.

«Sarà una partita difficilissima. È una squadra che sta facendo bene e ha entusiasmo. Lì hanno lasciato punti squadre importanti come Lazio e Juventus e dobbiamo fare attenzione», avverte Pioli. Per mantenere la vetta il Milan deve conquistare i tre punti tenendo a distanza l'Inter. Di fronte avrà una vecchia conoscenza, un giocatore che ha fatto la gioia di migliaia di tifosi rossoneri a suon di gol. Superpippo conosce alla perfezione l'ambiente rossonero e probabilmente vorrà conquistare la sua personale rivincita dopo un'annata, 2014-2015, non semplice sulla panchina del Milan. «Un bomber, un finalizzatore come Inzaghi avrebbe ovviamente trovato posto nella mia quadra - dice Pioli - anche se noi ormai abbiamo degli equilibri, non dico perfetti, ma importanti. Da allenatore ha fatto tesoro delle sue esperienze, è un tecnico importante così come lo sarà Pirlo».

Ancora una volta, il Milan dovrà fare a meno di Ibrahimovic. Il suo rientro è previsto per metà gennaio anche se continua a far parlare di sé fuori dal campo. La sua presenza al Festival di Sanremo ha fatto clamore. Dovrà dividersi tra palco e campo, in un momento delicato della stagione. Ma per Pioli nessun problema: «Zlatan è molto più concentrato sul rientro che su Sanremo, ha avvisato me e il club prima che diventasse una notizia. È attento e professionista, saprà sfruttare anche questa occasione, per dimostrare quanto sia importante e fondamentale». Oltre a Ibra, assenti Gabbia, Bennacer e Saelemaekers, infortunati, e Theo Hernandez, squalificato. Tornano invece Kjaer e Castillejo, recuperati, e Kessiè che ha scontato la squalifica. Le prossime due settimane potranno svuotare quasi completamente l'infermeria.

