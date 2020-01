FOCUS

Gol, classe, energia pura. La sfida scudetto tra Juve e Inter (con la Lazio in agguato pronta a fare da terzo incomodo) è anche una sfida tra giganti dell'attacco. Tra Lukaku e Ronaldo. Entrambi decisivi nell'ultimo turno di campionato, entrambi a caccia di record. E se CR7 (13 gol) con la sua prima tripletta in serie A ha certificato la resurrezione dal periodo buio causato dai fastidi a un ginocchio che avevano spinto qualcuno a collocarlo frettolosamente sul viale del tramonto, il centravanti belga (14 centri in campionato) ha messo a tacere gli scettici che al suo arrivo all'Inter non gli davano tempo di ritrovare la condizione e di inserirsi negli schemi di Conte. Ora il suo calcio esplosivo è sotto gli occhi di tutti: classe e sostanza, movimento inesauribile al servizio della squadra e lucidità in fase conclusiva. La doppietta al San Paolo sarà stata anche favorita da due svarioni difensivi, ma Romelu c'era e non ha sbagliato. Inoltre la sua partita va ben oltre le due reti segnate.

Cristiano Ronaldo corre meno ma ha ritrovato una condizione invidiabile: smaltiti i piccoli malanni e il malumore per le sostituzioni di metà novembre, a Mosca in Champions e contro il Milan, è ora in grande spolvero, anche se resta la macchia della Supercoppa italiana: a Riad non è riuscito a segnare né a far pesare la sua classe. Uno smacco di cui pensa di potersi rifare ampiamente, tra campionato, Champions ed Europei. È «una sensazione incredibile iniziare il 2020 con una tripletta e una vittoria», il suo messaggio sui social.

NELLA STORIA

Nel mirino adesso il fuoriclasse portoghese ha il quinto posto della top ten dei goleador di tutti i tempi, occupato da Gerd Muller, il bomber tedesco che tra il 63 e l'81 ha segnato 732 reti. Grazie alla tripletta nel giorno della Befana, CR7 è arrivato a 715 e vede vicini altri traguardi per alimentare la sua fama planetaria. Più su nella graduatoria all time ci sono l'ungherese Ferenc Puskas (746), Romario (761), Pelè (767) e Josef Bican, l'austriaco naturalizzato cecoslovacco che è il recordman assoluto: 805 gol, tra il 1931 e il 1956. E c'è un'altra serie che vorrebbe impreziosire: la collana delle partite consecutive con gol in campionato, arrivata a 5 con il Cagliari. Il suo primato personale è 10, con la maglia del Real Madrid.

Anche la raffica di gol di Lukaku è da record: viaggia al ritmo dei migliori bomber dell'epoca recente in maglia nerazzurra, vestendo i panni di trascinatore nel testa a testa contro la Juve di Ronaldo. La prima metà di stagione dà ragione ad Antonio Conte, che in estate ha preteso a tutti i costi l'arrivo del belga: una determinazione che l'attaccante sta ripagando in campo. Nelle prime 23 presenze con l'Inter sono infatti 16 le reti segnate, con una media gol di 0,70 a partita, più alta degli score di attaccanti come Icardi (0,57), Ronaldo (0,60) e Vieri (0,65), quest'ultimo superato anche marcature nelle prime 18 gare di Serie A (13 per l'italiano nel 2000, 14 per il belga).

PUNTA PERFETTA

Il centravanti perfetto per Conte, che ha voluto pungere i detrattori della prima ora. «Troppo facile salire sul carro dopo. Continuate a dire che è una pippa, è meglio così», le parole del tecnico, che si gode una coppia d'attacco sempre più in sintonia. L'Inter non aveva due giocatori con almeno nove reti segnate dopo 18 giornate in campionato (23 gol di cui 14 Lukaku e 9 Lautaro Martinez) dal 2007/08, quando in attacco c'erano Ibrahimovic e Cruz. Numeri impressionanti soprattutto in trasferta, dove nessuno nei top campionati d'Europa ha fatto meglio del belga e dell'argentino (16 reti, rispettivamente 10 e 6). Lontano da San Siro gli spazi si aprono e i due bomber possono rendere al meglio.

R. S.

