FOCUS«È l'inizio di una nuova era e dobbiamo avere pazienza, non deprimiamoci». L'ultima frase pronunciata da Gigi Di Biagio durante la conferenza stampa meno di un'ora dopo il ko di Manchester è un doppio appello, rivolto alla critica e ai giocatori. Una sconfitta contro i vice-campioni del mondo poteva essere messa in preventivo e non tutto quanto si è visto all'Etihad Stadium è da buttare: per esempio, la prima mezz'ora del secondo tempo nel corso della quale gli azzurri hanno avuto più di un'occasione per sbloccare il risultato. Il...