FOCUSCredibilità. È la parola che più spesso è stata associata al Milan della gestione Leonardo-Maldini-Gattuso nella off-season che si concluderà domani sera, con il prestigioso debutto in campionato a Napoli (ore 20.30, Dazn) contro il grande ex Carlo Ancelotti. Ma sarà una notte particolare anche per alcuni rossoneri, visto che Pepe Reina secondo di Gigio Donnarumma sarà subito avversario al San Paolo e nella città che l'ha adottato, mentre Gonzalo Higuain non riceverà le stesse ovazioni del portiere spagnolo, ma il suo legame...