Conte fa gli scongiuri, ma a 12 gare dal termine sembra in discesa la strada dell'Inter verso lo scudetto. Dopo il successo con un solo tiro in porta contro l'Atalanta c'è un altro turno che potrebbe rimpinguare il +6 sul Milan. I nerazzurri giocano in casa del Toro ancora dilaniato dal ciclone covid (Belotti, negativo dopo due settimane, al massimo andrà in panchina). Il Milan senza tanti titolari, dopo l'impresa di Verona e il positivo 1-1 all'Old Trafford, ha un altro esame severo: a San Siro arriva domani sera il Napoli che dopo Osimhen recupera Lozano e non può permettersi altri stop se vuole tornare in Champions. Quanto alla Juve, bisognerà vedere quanto peserà lo choc dell'uscita precoce dalla Champions con una prova incolore di Ronaldo. Giocherà in casa di un Cagliari in ripresa (il recupero col Napoli slitta al 7 aprile) e non può più permettersi di sbagliare.

Tuttavia non arrivano buone notizie dallinfermeria per Antonio Conte. Il tecnico dellInter domani col Torino rischia di non avere a disposizione nemmeno Christian Eriksen, alle prese con una leggera infiammazione al ginocchio sinistro, dopo aver già perso Arturo Vidal. Il cileno è finito ieri sotto i ferri per un problema anche lui al ginocchio sinistro. Vidal si è infatti sottoposto a un «intervento chirurgico in artroscopia di meniscectomia mediale selettiva al ginocchio sinistro», come ha reso noto il club nerazzurro sottolineando inoltre che lintervento è «perfettamente riuscito». Il giocatore ha già lasciato l'ospedale e nei prossimi giorni inizierà la fase riabilitativa. I tempi di recupero per il cileno sono stimabili in circa un mese: potrebbe quindi tornare per la sfida contro il Bologna in programma il 10 aprile.

Il rischio però è che, oltre a Vidal e Kolarov (alle prese con un affaticamento muscolare), per la partita contro i granata non ci sia nemmeno Eriksen, che con le convincenti prestazioni dellultimo periodo si era ormai guadagnato la maglia da titolare. Il danese ieri ha lavorato a parte per la leggera infiammazione al ginocchio e sarà rivalutato oggi: le condizioni non sembrano al momento non sembrano preoccupare ma Conte (che non sarà in panchina per squalifica) potrebbe decidere di non rischiarlo, quantomeno dallinizio.

Pronto così a tornare tra i titolari Gagliardini, anche se Sensi e Vecino hanno recuperato dai rispettivi problemi e si candidano per affiancare Barella e Brozovic dalll'inizio. Ma la diffida che incombe su questi ultimi due potrebbe anche portare a maggiori problemi in mediana nelle prossime sfide.

