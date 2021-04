Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ALLARMEROMA Il campionato non si ferma, anzi riprende domani. Ma bisogna prendere atto che è sempre più condizionato dal Covid-19. Gli impegni delle qualificazioni mondiali hanno fatto lievitare il problema. L'Italia, dopo l'en plein nelle prime 3 tappe verso il Qatar, non fa però parlare di sè solo per i risultati. Il timore di queste ore è il focolaio Nazionale. Che non è scomparso nemmeno dopo i tamponi con esito negativo per la...