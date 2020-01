MERCATO

Si avvicina la scadenza delle ore 20 di venerdì 31, la finestra di mercato invernale è vicina alla conclusione e i vari club stringono i tempi. Ieri è stato il giorno della Roma, che ha preso Carles Perez dal Barcellona a titolo definitivo. Ieri c'è stato anche un incontro con l'agente di Florenzi, per discutere di un possibile trasferimento al Valencia, tornato a farsi avanti per il romanista, disposto ad andarsene ma non in prestito. Gli spagnoli vorrebbero però che si riducesse l'ingaggio.

La Juventus lavora a fari spenti, ma da Parigi fanno sapere che è tramontata l'ipotesi dello scambio De Sciglio-Kurzawa. È invece ancora attuale l'ipotesi Bernardeschi-Paquetà con il Milan, mentre in Spagna si è tornati a parlare di un possibile passaggio in bianconero di Marcelo del Real Madrid a fine stagione. Emre Can si avvicina al Borussia Dortmund. Molto attivo il Napoli: ha chiuso l'acquisto di Matteo Politano e potrebbe da un momento all'altro definire l'ingaggio sia di Ricardo Rodriguez (prestito oneroso a un milione di euro, con diritto di riscatto a 4, ma c'è la concorrenza del Fenerbahce) che di Andrea Petagna che rimarrebbe in prestito alla Spal fino al termine della stagione: chiusura sulla base di 17 milioni più bonus.

Dopo l'infortunio di Sepe al Parma serve un portiere e la scelta è ristretta Olsen del Cagliari e Radu del Genoa, più probabile. Quinto ritorno rossoblù al Genoa: dopo Perin, Behrami, Destro e Masiello, tocca a Iago Falque. Il Milan lavora in uscita per Suso al Siviglia, per Piatek mancano offerte concrete, ma la Roma potrebbe farsi avanti per un prestito. L'ex rossonero Honda è invece vicino al Botafogo. L'Udinese ha ceduto il difensore ghanese Nicholas Opoku all'Amiens fino al 30 giugno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA