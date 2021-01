SCI

In slalom gigante gli azzurri ancora non ci sono. Ed allora lo sci italiano continua a guadare soprattutto alle sue ragazze jet che oggi a St. Anton, capitanate da Sofia Goggia, saranno impegnate in discesa. Ad Adelboden, sulla pista considerata il tempio del gigante, l'italiano più bravo è stato infatti solo 14°. Si è imposto invece alla grande il francese Alexis Pinturault che ha dominato in 2'1826 il primo dei due slalom gigante di cdm in programma nella località elvetica. Secondo il croato Filip Zubcic in 2'1930 e terzo lo svizzero Marco Odermatt (2'1937) regolarissimi ai vertici i questa disciplina. Per l'Italia il migliore - ma ancora lontano dal podio - è stato così il trentino Luca De Aliprandini, 14° in 2'2176 con Giovanni Borsotti 22°.

TOUR DE SKI

Nello sci nordico Francesco De Fabiani si è classificato al secondo posto della gara di mass start maschile di 15 chilometri a tecnica classica, prova della Coppa del Mondo di sci nordico che ha dato il via all'ultimo fine settimana del Tour de Ski in Val di Fiemme. Al primo posto il dominatore della stagione, il russo Alexander Bolshunov.

