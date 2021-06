Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

FIRENZELa fotocopia o quasi, 21 anni dopo. L'Italia di Zoff, vicecampione d'Europa nell'edizione Belgiolanda 2000, somiglia all'attuale. L'accostamento viene spontaneo proprio al protagonista di quanto accadde alla Johan Cruyff Arena di Amsterdam. «Il ricordo più bello non sono le mie parate in campo, ma le risate con i miei compagni durante quella avventura. Ragazzi diventati amici. La Nazionale di oggi mi fa venire in mente quei giorni»....